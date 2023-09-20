Второй Всероссийский форум по благоустройству состоится в Москве

Второй Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России» состоится в «Экспоцентре» 26-27 сентября 2023 года. Организатором мероприятия выступила Ассоциация парков России при содействии Минстроя. Генеральным партнером стала группа компаний «Три горки».

Ключевыми целями форума стали помощь в импортозамещении и реализации федеральных и нацпроектов, помощь в поиске оптимальных решений по импортозамещению и определении ключевых производителей, чья продукция пригодна не только для использования в России, но и для экспорта в дружественные страны. Также перед форумом стоит задача продемонстрировать потенциал российских регионов и специалистов в сфере благоустройства.