Второй Всероссийский форум по благоустройству состоится в Москве

Второй Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России» состоится в «Экспоцентре» 26-27 сентября 2023 года. Организатором мероприятия выступила Ассоциация парков России при содействии Минстроя. Генеральным партнером стала группа компаний «Три горки».

Ключевыми целями форума стали помощь в импортозамещении и реализации федеральных и нацпроектов, помощь в поиске оптимальных решений по импортозамещению и определении ключевых производителей, чья продукция пригодна не только для использования в России, но и для экспорта в дружественные страны. Также перед форумом стоит задача продемонстрировать потенциал российских регионов и специалистов в сфере благоустройства.

ФОТО: Пресс-служба Ассоциации парков России

Сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко выразил уверенность, что на форуме состоится обмен решениями по разработке и совершенствованию инновационных российских технологий и видов стройматериалов.

В открытии мероприятия будут участвовать замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, председатель Всероссийского общества охраны природы, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский и прочие почётные гости. В ходе открытия анонсируют масштабные отраслевые повестки.

В свою очередь директор Ассоциации парков России, Денис Цуканов пообещал озвучить несколько важных новостей для всей российской парковой отрасли, одна из которых коснется стратегического сотрудничества с парками азиатских, африканских и южноамериканских стран.

ФОТО: Пресс-служба Ассоциации парков России

Среди участников главного пленарного заседания «Импортозамещение и благоустройство 2023-2024» — замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев и руководитель представительства Калининградской области при правительстве России Артём Папета.

В специальной сессии на тему «Специальная и уборочная техника для обслуживания дорог, пешеходных зон, парков и придомовых территорий» примут участие руководитель Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Ёлкина, глава Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования Алла Елизарова и другие участники.

Также в рамках форума пройдут сессии на темы «Развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры», «Благоустройство жилых комплексов и дворовых пространств», «Уличное освещение и световой декор в городе», «Детские, игровые и спортивные площадки для парков, скверов и ЖК» и другие.

Кроме того, на форуме организуют выставочную экспозицию достижений передовых отечественных предприятий.

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ФОТО: Пресс-служба Ассоциации парков России
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