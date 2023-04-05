ВТО: Цены на продовольствие в мире выросли на 18%, удобрения подорожали на 63%
Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО).
По данным ВТО, стоимость удобрений за год выросла на 63%. При этом в организации отметили, что повышение цен на продовольствие должно стимулировать рост сельскохозяйственного производства, что в свою очередь должно снизить цены.
Рост производства сельхозпродукции в России составил с 2014 по 2022 год 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем в 2014 году. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. Он отметил, что Россия добилась не только роста производства, но и смогла увеличить экспорт. Такие показатели говорят о высоком качестве российской продукции, добавил Путин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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