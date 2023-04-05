ВТО: Цены на продовольствие в мире выросли на 18%, удобрения подорожали на 63%

Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО).

По данным ВТО, стоимость удобрений за год выросла на 63%. При этом в организации отметили, что повышение цен на продовольствие должно стимулировать рост сельскохозяйственного производства, что в свою очередь должно снизить цены.