ВТО ожидает замедления темпов роста глобальной торговли
Темпы роста глобальной торговли товарами замедлятся в 2023 году, говорится в опубликованном в понедельник «Барометре товарной торговли Всемирной торговой организации».
ВТО объясняет свой прогноз последствиями конфликта на Украине, высокими ценами на энергоносители. Также эксперты связывают прогноз с ужесточением денежно-кредитной политики в ряде ведущих стран.
В рамках прогноза по торговле исключением стал только индекс автомобильной продукции (103,8), который поднялся -за роста продаж авто в США и увеличения экспорта из Японии.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России сегодня автосалоны продают последние остатки автомобилей и вынуждены будут уйти с рынка, если не смогут занять нишу поддержанных авто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru