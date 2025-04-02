Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два украинских дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

По данным оборонного ведомства, беспилотники были уничтожены с 14:10 до 14:25 по московскому времени 2 апреля. Данные о последствиях на земле и районе уничтожения БПЛА не уточняются.

Ранее три мирных жителя были ранены в результате удара ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФПВОБелгородская областьВСУБеспилотники

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