Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
2 апреля 202515:59
Российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два украинских дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были уничтожены с 14:10 до 14:25 по московскому времени 2 апреля. Данные о последствиях на земле и районе уничтожения БПЛА не уточняются.
Ранее три мирных жителя были ранены в результате удара ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru