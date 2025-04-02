Правительство РФ направит на дорожное строительство девять триллионов рублей
Кабинет министров РФ планирует в ближайшие шесть лет направить на дорожное строительство юолее девяти трлн рублей. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин.
По его словам, указанные средства предназначены на реализацию плана дорожного строительства до 2030 года, согласно которому в нормативное состояние следует привести не менее 85% федеральных автотрасс и не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог.
Отмечается, что запланировано строительство и реконструкция более трёх с половиной тысяч км дорог, завершение строительства не менее 50 обходов населённых пунктов.
«Продолжится обустройство трасс и магистралей освещёнными мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами... Минтрансу необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения», - заключил глава кабмина.
Ранее в Совете Федерации призвали продлить льготный проезд по платным трассам для электромобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru