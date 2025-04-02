Правительство РФ направит на дорожное строительство девять триллионов рублей

По его словам, указанные средства предназначены на реализацию плана дорожного строительства до 2030 года, согласно которому в нормативное состояние следует привести не менее 85% федеральных автотрасс и не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог.

Отмечается, что запланировано строительство и реконструкция более трёх с половиной тысяч км дорог, завершение строительства не менее 50 обходов населённых пунктов.

«Продолжится обустройство трасс и магистралей освещёнными мостами, пешеходными переходами, тротуарами, путепроводами... Минтрансу необходимо строго следить за расходованием средств, за ходом работ и сроками их выполнения», - заключил глава кабмина.

Ранее в Совете Федерации призвали продлить льготный проезд по платным трассам для электромобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».