Три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области
Три мирных жителя были ранены в результате удара ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на участке дороги между селом Луговка и хутором Масычево украинские беспилотники атаковали два автомобиля. Двое мужчин получили баротравмы и контузии, медики оказали им необходимую помощь на месте.
Также FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. Врачи Грайворонской ЦРБ диагностировали у водителя грузовика минно-взрывную травму и баротравму.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы группировки «Север» не позволили подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться в Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru