ВТБ стал лидером по расходам на рекламу среди банков России в 2021 году
ВТБ занял первое место среди кредитных организаций России по расходам на рекламу по итогам 2021 года, банк потратил на нее 22,6 млрд рублей. Об этом сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
По его словам, на втором месте расположился «Тинькофф банк». По итогам года его расходы на рекламу увеличились более чем на 10 млрд рублей. В свою очередь Сбербанк потратил на рекламу более 9 млрд рублей. Четвертое место занимает Газпромбанк, его траты на рекламу составили 7 млрд рублей. Замыкает пятерку Альфа-банк, его расходы достигли 5,8 млрд рублей за год.
«Расходы банковского сектора на рекламу за 2021 год выросли год к году на 48,7%, или на 31,4 миллиарда рублей», - приводят слова Осадчего РИА Новости.
Так, самым затратным в прошлом году стал IV квартал, на него пришлось 46% расходов на рекламу, что составило более 43 трлн рублей.
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