ВТБ стал лидером по расходам на рекламу среди банков России в 2021 году

По его словам, на втором месте расположился «Тинькофф банк». По итогам года его расходы на рекламу увеличились более чем на 10 млрд рублей. В свою очередь Сбербанк потратил на рекламу более 9 млрд рублей. Четвертое место занимает Газпромбанк, его траты на рекламу составили 7 млрд рублей. Замыкает пятерку Альфа-банк, его расходы достигли 5,8 млрд рублей за год.

«Расходы банковского сектора на рекламу за 2021 год выросли год к году на 48,7%, или на 31,4 миллиарда рублей», - приводят слова Осадчего РИА Новости.

Так, самым затратным в прошлом году стал IV квартал, на него пришлось 46% расходов на рекламу, что составило более 43 трлн рублей.

