Эстония уведомила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
28 июня 202515:25
Эстония сообщила ООН о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, сообщили в эстонском МИД.
В ведомстве отметили, что после выхода из конвенции Эстония сможет более гибко выбирать системы вооружения, которые необходимы для укрепления обороны страны.
Официально выход Эстонии из конвенции ступит в силу через шесть месяцев.
Ранее уже сообщалось о желании стран Прибалтики и Польши выйти из Оттавской конвенции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru