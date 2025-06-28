Эстония уведомила ООН о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Эстония сообщила ООН о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, сообщили в эстонском МИД.

Литва вышла из Конвенции по запрету противопехотных мин

В ведомстве отметили, что после выхода из конвенции Эстония сможет более гибко выбирать системы вооружения, которые необходимы для укрепления обороны страны.

Официально выход Эстонии из конвенции ступит в силу через шесть месяцев.

Ранее уже сообщалось о желании стран Прибалтики и Польши выйти из Оттавской конвенции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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