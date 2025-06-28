Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по объекту в Израиле
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке по территории страны со стороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Как отметили в пресс-службе ЦАХАС, из Йемена совершили запуск ракет в направлении Израиля.
Позже хуситы подтвердили атаку баллистической ракетой на «чувствительную» цель в городе Беэр-Шева на юге Израиля.
Ранее доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко заявила, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке американский президент Дональд Трамп желает заработать репутацию миротворца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru