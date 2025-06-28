Татьяна Ким оказалась единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким оказалась единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира, передает Forbes.
Журнал представил ежегодный топ самых богатых людей мира. Отдельным списком был выделен рейтинг богатейших женщин. В топ-50 попала единственная россиянка - Татьяна Ким. Ее состояние оценивается в 4,6 миллиарда долларов. Ким заняла 18 место рейтинга.
Самой богатой женщиной мира стала 80-летняя акционер крупнейшего в мире морского перевозчика Mediterranean Shipping Company (MSC) Рафаэла Апонте-Диамант с состоянием в 38 миллиардов долларов.
Ранее стало известно, что состояние богатейших бизнесменов из России выросло на 22,547 миллиарда долларов с начала года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru