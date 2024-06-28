ВТБ с 1 июля повысит ставки по своим ипотечным программам

С 1 июля ВТБ пересмотрит условия своих ипотечных программ, увеличив базовую ставку на 1,3 процентных пункта, следует из заявления банка.

Это изменение обусловлено ростом доходности облигаций федерального займа на рынке.

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Зарплатные клиенты смогут получить кредиты на покупку квартир по ставке от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первоначального взноса от 30% и крупного размера кредита.

Заемщики, чьи заявки будут одобрены до 1 июля, смогут воспользоваться прежними условиями до 13 июля включительно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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