ВТБ с 1 июля повысит ставки по своим ипотечным программам
С 1 июля ВТБ пересмотрит условия своих ипотечных программ, увеличив базовую ставку на 1,3 процентных пункта, следует из заявления банка.
Это изменение обусловлено ростом доходности облигаций федерального займа на рынке.
Зарплатные клиенты смогут получить кредиты на покупку квартир по ставке от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первоначального взноса от 30% и крупного размера кредита.
Заемщики, чьи заявки будут одобрены до 1 июля, смогут воспользоваться прежними условиями до 13 июля включительно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru