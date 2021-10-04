«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье после проверки ФАС
Торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в ряде своих магазинов в Московской области после получения предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Как отметили в ведомстве, сети сообщили об уменьшении стоимости хлеба, пшеничной муки, курицы и свинины в муниципалитетах, в которых компании занимают доминирующее положение. Стоимость этих категорий продуктов не превышает цены, установленные в тех городских округах, в которых доминирующее положение «Пятерочки» и «Магнита» отсутствует, сообщает Ura.ru.
ФАС 23 сентября направила руководству сетей «Пятерочка» и «Магнит» предупреждения из-за завышения цен на некоторые продукты в магазинах Подмосковья, напоминает Газета.ру. Компании должны были исполнить требование ведомства в течение 10 дней с момента получения.
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