«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье после проверки ФАС

Торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в ряде своих магазинов в Московской области после получения предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Как отметили в ведомстве, сети сообщили об уменьшении стоимости хлеба, пшеничной муки, курицы и свинины в муниципалитетах, в которых компании занимают доминирующее положение. Стоимость этих категорий продуктов не превышает цены, установленные в тех городских округах, в которых доминирующее положение «Пятерочки» и «Магнита» отсутствует, сообщает Ura.ru.

ФАС 23 сентября направила руководству сетей «Пятерочка» и «Магнит» предупреждения из-за завышения цен на некоторые продукты в магазинах Подмосковья, напоминает Газета.ру. Компании должны были исполнить требование ведомства в течение 10 дней с момента получения.

