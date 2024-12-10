ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд рублей
ВТБ приобрел «Почта банк» за 36 млрд рублей, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
Помимо этого, ранее ВТБ сообщали, что бренд «Почта Банк» сохранен не будет. Завершить интеграцию там планируют в 2026 году.
«Почта банк» был образован на базе «Лето Банка», который контролировал ВТБ. В последствии «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка.
Однако в 2017 году компания ВТБ утратила операционный контроль над активом после продажи двух акций «Почта Банка» председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере — по 50% минус одна акция, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru