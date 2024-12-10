ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд рублей

ВТБ приобрел «Почта банк» за 36 млрд рублей, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Глава ВТБ Костин назвал чушью сообщения возможной заморозке вкладов

Помимо этого, ранее ВТБ сообщали, что бренд «Почта Банк» сохранен не будет. Завершить интеграцию там планируют в 2026 году.

«Почта банк» был образован на базе «Лето Банка», который контролировал ВТБ. В последствии «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка.

Однако в 2017 году компания ВТБ утратила операционный контроль над активом после продажи двух акций «Почта Банка» председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере — по 50% минус одна акция, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВТББанки

Горячие новости

Все новости

партнеры