Глава ВТБ Костин назвал чушью сообщения возможной заморозке вкладов

Информация о том, что Центробанк РФ якобы может заморозить вклады граждан, являются чушью. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Глава ВТБ Андрей Костин.

Костин спрогнозировал сохранение курса доллара на уровне чуть выше 100 рублей

«Чушь, конечно», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что большей бессмыслицы, чем слухи о якобы заморозке банковских вкладов, придумать сложно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Она указала, что банки устойчивы и имеют надёжный источник выплат, никаких рисков для вкладов нет.

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