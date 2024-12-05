Глава ВТБ Костин назвал чушью сообщения возможной заморозке вкладов
5 декабря 202414:45
Информация о том, что Центробанк РФ якобы может заморозить вклады граждан, являются чушью. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Глава ВТБ Андрей Костин.
«Чушь, конечно», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что большей бессмыслицы, чем слухи о якобы заморозке банковских вкладов, придумать сложно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Она указала, что банки устойчивы и имеют надёжный источник выплат, никаких рисков для вкладов нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru