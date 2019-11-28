Вступило в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) заявили, что оператор газопровода Nord Stream2 AG может приступать к прокладке участка по территориальным водам страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в агентстве, разрешение на строительство вступает 28 ноября, поскольку 27 ноября заканчивается срок приема апелляций.

О положительном решении Дании по "Северному потоку 2" стало известно 30 октября. Ранее НСН отмечала, что формально Дания не имела оснований отказать в разрешении. Оно выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и Конвенцией ООН по морскому праву. Эти документы чётко определяют, какие условия необходимо соблюсти, чтобы государство разрешило строительство транзитного трубопровода в обязательном порядке.



