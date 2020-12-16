Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике
Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики России в 2020 году с 5 до 4%. Об этом заявил главный экономист банка по России Апурва Сангхи.
Он отметил, что ситуация на данный момент выглядит лучше, чем экономисты предполагали в начале осени, передает РИА Новости.
Ситуация улучшилась, по его словам, за счет финансового сектора, АПК, телекоммуникаций и госуправления. Также новости по договорённостям ОПЕК+ привели к стабилизации цен на нефть, сообщает RT.
В 2021 году Всемирный банк ожидает роста российский экономики на 2,6%.
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что в случае с пандемией COVID-19 на экономику повлияет не столько убыль населения, сколько эмоциональный фон.
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