Всемирный банк улучшил прогноз по российской экономике

Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики России в 2020 году с 5 до 4%. Об этом заявил главный экономист банка по России Апурва Сангхи.

Он отметил, что ситуация на данный момент выглядит лучше, чем экономисты предполагали в начале осени, передает РИА Новости.