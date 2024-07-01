Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения
Всемирный банк причислил Россию к категории стран с высоким уровнем доходов, оцениваемым более чем в $14 тысяч на душу населения, сообщается в блоге организации.
В 2023 году душевой валовый национальный доход увеличился до $14 250 с $12 830 в 2022 году.
Причиной перевода России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего стали рост оборонных расходов, восстановление активности в торговле и финансовом секторе, а также строительной отрасли.
Ранее Всемирный банк скорректировал свои прогнозы по росту ВВП России в 2024-2025 годах в сторону повышения. Так, ВВП России в 2024 году вырастет на 2,9%, а в 2025 году — на 1,4%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru