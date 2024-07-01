Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

Всемирный банк причислил Россию к категории стран с высоким уровнем доходов, оцениваемым более чем в $14 тысяч на душу населения, сообщается в блоге организации.

В 2023 году душевой валовый национальный доход увеличился до $14 250 с $12 830 в 2022 году.