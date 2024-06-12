Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

По данным банка, в 2024-м рост российской экономики составит 2,9%, годом позже — 1,4%. Организация ожидает, что экономическая активность в РФ в течение года увеличится. В то же время эксперты считают возможным сокращение на рынке ипотечного кредитования, это ограничит частный спрос и скажется на росте ВВП.

Всемирный банк также спрогнозировал, что в 2026 году рост экономики РФ в реальном выражении составит 1,1%.

В апреле организация ожидала, что российская экономика в 2024-м вырастет до 2,2%, в 2025-м — до 1,1%, напоминает РЕН ТВ.

