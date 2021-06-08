Всемирный банк предсказал рекордный за 80 лет рост экономики

Всемирный Банк (ВБ) изменил прогноз роста мировой экономики на текущий год, увеличив его на 1,5 процентного пункта – до 5,6%, что станет рекордным за 80 лет восстановлением после рецессии. Об этом говорится в докладе Банка по перспективам мировой экономики.

Отмечается, что лучший результат продемонстрирует экономика Китая – она вырастет на 8,5%, на втором месте Индия (8,3%), затем – США (6,8%).

По оценкам Всемирного Банка, две трети стран с формирующимся рынком не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения из-за пандемии за предстоящий год.

Путин и глава Всемирного банка обсудили по телефону экономические проекты

Президент ВБ Дэвид Малпасс отметил, что пандемия продолжит усугублять бедность и неравенство среди стран.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассо. Были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий.

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ФОТО: pixabay.com
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