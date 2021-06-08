Всемирный банк предсказал рекордный за 80 лет рост экономики

Всемирный Банк (ВБ) изменил прогноз роста мировой экономики на текущий год, увеличив его на 1,5 процентного пункта – до 5,6%, что станет рекордным за 80 лет восстановлением после рецессии. Об этом говорится в докладе Банка по перспективам мировой экономики.

Отмечается, что лучший результат продемонстрирует экономика Китая – она вырастет на 8,5%, на втором месте Индия (8,3%), затем – США (6,8%).

По оценкам Всемирного Банка, две трети стран с формирующимся рынком не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения из-за пандемии за предстоящий год.