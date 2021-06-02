Путин и глава Всемирного банка обсудили по телефону экономические проекты

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул Путин, Россия, являющаяся одним из крупнейших акционеров ВБ, заинтересована в повышении эффективности деятельности банка по содействию международному развитию. Москва готова способствовать этому, в частности, подключиться к реализации программ по оказанию поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.

Кроме того, Путин и Мэлпасс в беседе обсудили сотрудничество в других международных вопросах, в числе которых изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

Мэлпасс находится с визитом в Москве. Ранее в среду глава ВБ встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили перспективы развивающегося сотрудничества РФ и ВБ и стратегические направления и ключевые аспекты программы обмена знаниями между страной и организацией в 2021–2024 годах.

