Всемирный банк предоставит Украине кредит на $350 млн
Всемирный банк и правительство Украины заключили соглашение о предоставлении стране кредита на развитие экономики, заявленная сумма составляет 350 миллионов долларов. Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что средства будут направлены на социальную поддержку групп населения, которые больше всего пострадали от пандемии. Эти средства помогут стране продолжить реформу газового сектора, укрепить кредитный рынок.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении специальных экономических и других санкций в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства
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