Всемирный банк предоставит Украине кредит на $350 млн

Всемирный банк и правительство Украины заключили соглашение о предоставлении стране кредита на развитие экономики, заявленная сумма составляет 350 миллионов долларов. Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что средства будут направлены на социальную поддержку групп населения, которые больше всего пострадали от пандемии. Эти средства помогут стране продолжить реформу газового сектора, укрепить кредитный рынок.