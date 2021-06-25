Всемирный банк предоставит Украине кредит на $350 млн

Всемирный банк и правительство Украины заключили соглашение о предоставлении стране кредита на развитие экономики, заявленная сумма составляет 350 миллионов долларов. Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что средства будут направлены на социальную поддержку групп населения, которые больше всего пострадали от пандемии. Эти средства помогут стране продолжить реформу газового сектора, укрепить кредитный рынок.

Путин и глава Всемирного банка обсудили по телефону экономические проекты

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении специальных экономических и других санкций в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:КредитыВсемирный БанкУкраина
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