Всемирный банк не исключил рецессии в мировой экономике в 2023 году

Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7%, сообщается в пресс-релизе организации.

Отмечается, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию.

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«Прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону уменьшения для 95% развитых экономик и почти 70% развивающихся и переходных экономик", - заявил банк», - сообщается в материале.

В 2023 году экономические проблемы России усугубятся, так как внешние условия будут ухудшаться, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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