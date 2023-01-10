Всемирный банк не исключил рецессии в мировой экономике в 2023 году

«Прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону уменьшения для 95% развитых экономик и почти 70% развивающихся и переходных экономик", - заявил банк», - сообщается в материале.

В 2023 году экономические проблемы России усугубятся, так как внешние условия будут ухудшаться, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

