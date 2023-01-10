Всемирный банк не исключил рецессии в мировой экономике в 2023 году
Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 году до 1,7%, сообщается в пресс-релизе организации.
Отмечается, что любое новое негативное событие может спровоцировать рецессию.
«Прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону уменьшения для 95% развитых экономик и почти 70% развивающихся и переходных экономик", - заявил банк», - сообщается в материале.
В 2023 году экономические проблемы России усугубятся, так как внешние условия будут ухудшаться, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
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