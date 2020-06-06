Все в суд. Аналитик о польских тарифах на транзит российского газа

«Информация (Управления по регулированию энергетики (URE) – прим. НСН) очень запутанная, вероятно, на внутреннюю кухню рассчитана. Убежден, что поляки хотели получать за меньшие объемы транзита больше или хотя бы столько же денег. Это озвучивалось еще в прошлом году. А в 2021 году средний платеж за прокачку газа может вырасти на 16 с небольшим процентов. Делается это, когда Польша рискует получить меньшие объемы прокачки, потому что «Газпрому» сейчас выгоднее сократить польский маршрут.

Если «Газпром» посчитает, что это решение (о повышении тарифа на транзит газа по территории Польши – прим. НСН) противоречит его интересам и не соответствует принятым в Европе нормам, которые предполагают честную конкуренцию между газотранспортными системами на территории ЕС, а также отсутствие резких колебаний цен на прокачку энергоресурсов, «Газпром» просто пойдет в суд. Потому что, чем выше тариф, тем менее выгодно качать газ по польскому участку. Значит, эти объемы могут еще сократиться. Об этом, видимо, польские чиновники не очень подумали. Если «Газпром» в судебном порядке сможет доказать, что польский тариф выше, чем аналогичные в имеющемся регионе, Польшу заставят прекратить это безобразие», - заявил аналитик.

Ранее НСН сообщала, что газопровод «Ямал-Европа» заработал после четырёх дней простоя. Поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» сократились в конце мая после того, как 17 мая закончился долгосрочный контракт на транзит российского топлива через польский участок трубы. После этого мощности распределяли на суточных и внутридневных аукционах, однако 28 мая грузоотправители не стали их бронировать.



