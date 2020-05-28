Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» вновь приостановлена

Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» снова приостановилась, поскольку в ходе торгов грузоотправители не выкупили транзитные мощности на четверг, 28 мая. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.

Между тем, по данным немецкого оператора Gascade, прием газа в пункте «Мальнов» на границе Польши и Германии прекратился в 7:00 по московскому времени. До этого он осуществлялся в объеме 11,5 млн киловатт-часов, пишет RT.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Польши истёк 16 мая, с 17 числа прокачка по польскому отрезку трубопровода «Ямал — Европа» проходит только по результатам аукционов, отмечает РЕН ТВ.

При этом сообщается, что мощности транзитной трубы на июнь выкуплены на 93%, на третий квартал — на 80%. Аукцион на следующий газовый год запланирован на 6 июля.

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Ранее НСН писала, что завершение контракта с Польшей на транзит в Европу российского газа привел к тому, что голубое топливо де-факто перестало транспортироваться через трубопровод «Ямал — Европа».

Так, по состоянию на воскресенье, 24 мая, объемы прокачки газа на польско-белорусской границе упали до 17,3 млн кубометров — это всего 18 процентов от пропускной способности газопровода. При этом в ходе проведенного аукциона на понедельник, 25 мая, загрузка газопровода и вовсе упала до десяти процентов, сообщает «Коммерсант».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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