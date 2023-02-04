Все сведения о землях сельхозназначения соберут в едином реестре
В России создадут реестр землях сельхозназначения. Постановление правительства России предусматривает единый порядок ведения реестра, подписанно главой кабмина Михаилом Мишустиным.
В документе будет содержаться систематизированная и подробная информация о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, актуальном расположенных на них участках и зданиях.
Целью создания ресурса является быстрый поиск возможностей для создания новых агропроектов.
Сведения в единый реестр о землях сельхозназначения будут подведомственные Минсельхозу организации, а также госкорпорация «Роскосмос».
В планах правительства к 2030 году - увеличение площади земель сельхозназначения в России на 13,2 га и сохранение в сельхозобороте не менее 3,6 млн га мелиорированных земель.
Также уточняется, что получить данные о земельных участках бесплатно смогут собственники, арендаторы, землепользователи и землевладельцы - посредством портала госуслуг.
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