Все сведения о землях сельхозназначения соберут в едином реестре

В документе будет содержаться систематизированная и подробная информация о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, актуальном расположенных на них участках и зданиях.

Целью создания ресурса является быстрый поиск возможностей для создания новых агропроектов.

Сведения в единый реестр о землях сельхозназначения будут подведомственные Минсельхозу организации, а также госкорпорация «Роскосмос».

В планах правительства к 2030 году - увеличение площади земель сельхозназначения в России на 13,2 га и сохранение в сельхозобороте не менее 3,6 млн га мелиорированных земель.

Также уточняется, что получить данные о земельных участках бесплатно смогут собственники, арендаторы, землепользователи и землевладельцы - посредством портала госуслуг.

