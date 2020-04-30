ВС РФ: Заёмщики могут дважды получить кредитные каникулы

Верховный суд России выступил за предоставление гражданам страны права получать кредитные каникулы дважды. Как говорится в постановлении, при наличии необходимых условий, отсрочка в выплате процентов может быть получена одним и тем же заёмщиком в любой последовательности, однако не одновременно.

Как поясняют в Верховном суде, первые каникулы предоставляется, согласно законодательству РФ, на 6 месяцев неограниченное количество раз, а вторые прописаны в новом федеральном законе, принятым в связи с пандемией коронавируса.