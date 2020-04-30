ВС РФ: Заёмщики могут дважды получить кредитные каникулы
Верховный суд России выступил за предоставление гражданам страны права получать кредитные каникулы дважды. Как говорится в постановлении, при наличии необходимых условий, отсрочка в выплате процентов может быть получена одним и тем же заёмщиком в любой последовательности, однако не одновременно.
Как поясняют в Верховном суде, первые каникулы предоставляется, согласно законодательству РФ, на 6 месяцев неограниченное количество раз, а вторые прописаны в новом федеральном законе, принятым в связи с пандемией коронавируса.
Чтобы отсрочить выплаты по кредиту, гражданину необходимо представить подтверждение падения доходов более чем на 30%.
Как отмечает Ura.ru, ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила, что рынок жилья в России может обвалиться.
Это вызвано возможным массовым банкротством заёмщиков из-за того, что программа ипотечных каникул предоставляется не всем, а также имеет ограничения.
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