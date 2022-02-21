Курс доллара поднялся выше 79 рублей

По данным площадки на 16:54 мск, курс доллара расчётами «завтра» вырос на 1,91 рубля - до 79,21 рубля. В последний раз американская валюта стоила больше 79 рублей 27 января

Курс евро также вырос. Европейская валюта подорожала на 2,12 рубля - до 89,67 рубля.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет на расчёты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики.

