Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Рубль продолжает падать на фоне продолжающейся эскалации в Донбассе, об этом свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже.
По данным площадки на 16:54 мск, курс доллара расчётами «завтра» вырос на 1,91 рубля - до 79,21 рубля. В последний раз американская валюта стоила больше 79 рублей 27 января
Курс евро также вырос. Европейская валюта подорожала на 2,12 рубля - до 89,67 рубля.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет на расчёты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики.
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