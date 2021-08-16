Копейка ценник бережет. Почему Россия не отказывается от мелочи?

«По факту это (отказ от копеек – прим. НСН) уже произошло. Я не думаю, что мелочь широко используется в обороте. Ценники делаются так, чтобы целое число было поменьше, и после запятой можно поставить 99 копеек. Другого смысла в существовании монет на данный момент нет. Если инфляция усилится, со временем произойдет очередная деноминация, отбросят «нули», как это уже делалось в 1996-1997 годах, и копейка сможет вернуться. Но это операция техническая», - сказал Дубинин.

При этом он назвал вопрос об отмене копеек «не принципиальным», напомнив о юридическом статусе рубля.

«Это и юридический фактор в том числе. Рубль состоит из такого-то количества копеек. Это зафиксировано в разного рода документах. Но это не принципиальный вопрос – это не имеет отношения ни к розничным ценам, ни к удобству, а переход на цифровые расчеты вообще снимает вопрос использования металлических денег», - заключил собеседник НСН.

Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев предложил отказаться в России от монет номиналом в 1, 5 и 10 копеек, и оставить только 50 копеек. Проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры, считает он. В интервью «Газете.ру» Иноземцев назвал отмену копеек «абсолютно возможной», уточнив, что это требует определенных регламентов со стороны Центробанка.

