Копейка ценник бережет. Почему Россия не отказывается от мелочи?
Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин рассказал НСН, что фактически отказ от копеек в России уже произошел, но в случае деноминации они могут «вернуться».
Возможный отказ в России от использования копеечных монет никак не повлияет на экономику и ценообразование, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
Ранее экономист Владислав Иноземцев высказал мнение, что в России следует отменить копеечные монеты и округлить цены. По его мнению, мелкие номиналы в нашей стране уже давно себя изжили.
«По факту это (отказ от копеек – прим. НСН) уже произошло. Я не думаю, что мелочь широко используется в обороте. Ценники делаются так, чтобы целое число было поменьше, и после запятой можно поставить 99 копеек. Другого смысла в существовании монет на данный момент нет. Если инфляция усилится, со временем произойдет очередная деноминация, отбросят «нули», как это уже делалось в 1996-1997 годах, и копейка сможет вернуться. Но это операция техническая», - сказал Дубинин.
При этом он назвал вопрос об отмене копеек «не принципиальным», напомнив о юридическом статусе рубля.
«Это и юридический фактор в том числе. Рубль состоит из такого-то количества копеек. Это зафиксировано в разного рода документах. Но это не принципиальный вопрос – это не имеет отношения ни к розничным ценам, ни к удобству, а переход на цифровые расчеты вообще снимает вопрос использования металлических денег», - заключил собеседник НСН.
Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев предложил отказаться в России от монет номиналом в 1, 5 и 10 копеек, и оставить только 50 копеек. Проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры, считает он. В интервью «Газете.ру» Иноземцев назвал отмену копеек «абсолютно возможной», уточнив, что это требует определенных регламентов со стороны Центробанка.
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