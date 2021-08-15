Экономист призвал отменить копейки
Использование копеек сегодня не нужно, поэтому следует округлить цены в России и отменить копеечные монеты. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
По словам экономиста, в России мелкие номиналы себя уже давно изжили. Он призвал отказаться от монет в одну, пять и 10 копеек и оставить только 50 копеек. По мнению Иноземцева, проблема заключается в том, что в розничной торговле продают товары на вес, поэтому и возникают мелкие дробные цифры.
«Я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно», — сказал доктор экономических наук.
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