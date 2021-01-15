Возобновляется строительство «Северного потока — 2»

Снижение показателей распространения коронавирусной инфекции в Москве констатировал мэр Собянин Школьники вернутся за парты, новые послабления могут последовать через неделю Возвращение Москвы к нормальной жизни будет зависеть от вакцинации Доковидная жизнь может вернуться в Москву в мае