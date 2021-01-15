Возобновляется строительство «Северного потока — 2»
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток — 2», планирует возобновить укладку газопровода в водах Дании 15 января.
Ранее датское энергетическое агентство сообщало, что получило от Nord Stream 2 AG график строительства газопровода, согласно которому, укладка в датских водах начнется 15 января. На участке планируется использовать трубоукладчик «Фортуна». 14 января судно покинуло немецкий порт Висмар и движется в направлении недостроенного отрезка «Северного потока — 2».
Компания Nord Stream AG 2 планирует завершить капитальное строительство газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США. Трубоукладочное судно Fortuna завершит работы на датской территории к концу мая, а затем до июня будет вести работу в водах Германии.
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