Строительство трубопровода «Северный поток-2» продолжится в Дании с пятницы
Строительство трубопровода «Северный поток-2» продолжится в Дании с пятницы, передает РИА Новости.
Судно-трубоукладчик «Фортуна» уже выдвинулось из порта Висмар.
Как сообщалось ранее, Дания получила от компании Nord Stream 2 AG расписание планов строительства газопровода.
Датское национальное агентство по мореплаванию ранее проинформировало, что с 15 января трубоукладочное судно «Фортуна» может приступить укладке труб «Северного потока 2» в исключительной экономической зоне Дании.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
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