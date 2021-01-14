Строительство трубопровода «Северный поток-2» продолжится в Дании с пятницы, передает РИА Новости.

Судно-трубоукладчик «Фортуна» уже выдвинулось из порта Висмар.

Как сообщалось ранее, Дания получила от компании Nord Stream 2 AG расписание планов строительства газопровода.

Датское национальное агентство по мореплаванию ранее проинформировало, что с 15 января трубоукладочное судно «Фортуна» может приступить укладке труб «Северного потока 2» в исключительной экономической зоне Дании.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

