Экономист допустил «сюрпризы» от ЦБ по ключевой ставке

Изменения в ключевой ставке призваны бороться с ростом инфляции, считает Олег Шибанов.

Режим нерабочих дней, введенный по всей стране из-за новой вспышки COVID-19, не повлияет на решение Центробанка по ключевой ставке, рассказал директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Очередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на пятницу, 22 октября.

«Из кризиса выползаем на карачках». Колташов оценил повышение ключевой ставки ЦБ
«Судя по всему, там два решения на столе: либо повысить на 25 базовых пунктов, то есть на 0,25%, либо на 50 пунктов – на 0,5%. Основная логика в том, что, если вы хотите бороться с инфляционным процессом, придется действовать более агрессивно, и 50 выглядит как более последовательная политика. Хотя и 25 не будет каким-то существенным отклонением. Скорее всего, все полагают, что достаточно будет 50. Хотя возможны сюрпризы и повышение сразу на один процентный пункт, но пока, наверное, никто в это не верит», - предположил экономист.

По словам Шибанова, ситуация с временными антикоронавирусными ограничениями вводится на слишком малый срок, поэтому ей не удастся значительно повлиять на замедление инфляции или снижение спроса. Заседание Центробанка не повлияет и на курс рубля, считает глава финансового центра.

«Если я правильно понимаю, 50 базовых пунктов уже фактически заложены в ожидания и аналитиков, и рынка, и это то мнение, которое они считают основным. Мое мнение – никак рубль не отреагирует. Он сейчас гораздо больше чувствует влияние высоких сырьевых цен и из-за этого укрепляется. На финансовые рынки тоже нет влияния, более того, вероятно, что в ставках по облигациям федерального займа уже зашито более сильное повышение до конца года», - заключил финансист.

Ранее председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что потери московских кинотеатров от сорванных премьер и кассовых сборов в период «длинных» ноябрьских выходных составят примерно миллиард рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИнфляцияКлючевая СтавкаЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры