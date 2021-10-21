Экономист допустил «сюрпризы» от ЦБ по ключевой ставке
Изменения в ключевой ставке призваны бороться с ростом инфляции, считает Олег Шибанов.
Режим нерабочих дней, введенный по всей стране из-за новой вспышки COVID-19, не повлияет на решение Центробанка по ключевой ставке, рассказал директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Очередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на пятницу, 22 октября.
«Судя по всему, там два решения на столе: либо повысить на 25 базовых пунктов, то есть на 0,25%, либо на 50 пунктов – на 0,5%. Основная логика в том, что, если вы хотите бороться с инфляционным процессом, придется действовать более агрессивно, и 50 выглядит как более последовательная политика. Хотя и 25 не будет каким-то существенным отклонением. Скорее всего, все полагают, что достаточно будет 50. Хотя возможны сюрпризы и повышение сразу на один процентный пункт, но пока, наверное, никто в это не верит», - предположил экономист.
По словам Шибанова, ситуация с временными антикоронавирусными ограничениями вводится на слишком малый срок, поэтому ей не удастся значительно повлиять на замедление инфляции или снижение спроса. Заседание Центробанка не повлияет и на курс рубля, считает глава финансового центра.
«Если я правильно понимаю, 50 базовых пунктов уже фактически заложены в ожидания и аналитиков, и рынка, и это то мнение, которое они считают основным. Мое мнение – никак рубль не отреагирует. Он сейчас гораздо больше чувствует влияние высоких сырьевых цен и из-за этого укрепляется. На финансовые рынки тоже нет влияния, более того, вероятно, что в ставках по облигациям федерального займа уже зашито более сильное повышение до конца года», - заключил финансист.
Ранее председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что потери московских кинотеатров от сорванных премьер и кассовых сборов в период «длинных» ноябрьских выходных составят примерно миллиард рублей.
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