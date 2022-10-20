Восточный экономический форум проведут 5-8 сентября 2023 года
Следующий Восточный экономический форум состоится 5-8 сентября 2023 года. Об этом сообщает организатор мероприятия фонд Росконгресс.
«VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке», — говорится в сообщении.
В Росконгрессе отметили, что традиционно на полях ВЭФ презентую прорывные технологии, заключают знаковые инвестиционные контракты и принимают ключевые решения для развития страны.
Для гостей и жителей Дальнего Востока подготовят обширную культурную программу: субъекты Дальневосточного федерального округа представят свои лучшие проекты, также на центральных площадках Владивостока пройдет фестиваль «Владивостокские сезоны».
ВЭФ-2022 прошел 5-8 сентября на территории Дальневосточного федерального университета, напоминает «Свободная пресса». По данным Росконгресса, форум собрал более 7 000 участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий.
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