Володин: Россия снижает зависимость от доллара

«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», - цитирует Володина РИА Новости.

Как отметил председатель нижней палаты парламента, в феврале РФ изменила валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее китайский юань с долей 15% и японскую йену (доля 5%). При этом доля долларов и евро снизилась с 45 до 35 процентов. Фунт стерлингов сохранил долю на уровне 10%.

