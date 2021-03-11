Володин: Россия снижает зависимость от доллара
Россия последовательно уходит от зависимости от доллара, расширяя торговлю в национальных валютах. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», - цитирует Володина РИА Новости.
Как отметил председатель нижней палаты парламента, в феврале РФ изменила валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее китайский юань с долей 15% и японскую йену (доля 5%). При этом доля долларов и евро снизилась с 45 до 35 процентов. Фунт стерлингов сохранил долю на уровне 10%.
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