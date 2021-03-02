Матвиенко исключила возможность отказа от доллара в России
Россия должна снижать зависимость от американского доллара, но он останется в обращении и никуда не исчезнет. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков назвал американскую валюту источником «постоянных враждебных действий» и в интервью агентству Bloomberg сообщил, что России надо снизить роль доллара в любых операциях.
Матвиенко отметила, что за 10 лет вложения Москвы в государственные обязательства США сократились в 30 раз. По словам спикера Совфеда, российские золотовалютные резервы зависят от доллара намного меньше. в
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