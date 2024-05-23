Володин: Прогрессивная налоговая шкала не затронет участников СВО

Прогрессивная налоговая шкала не затронет участников СВО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы.

С ним согласился министр финансов Антон Силуанов, который заявил, что Минфин поддерживает сохранение для участников спецоперации плоской шкалы НДФЛ.

Нечаев нашёл противоречие в желании властей искоренить «уклонистов» от НДФЛ

Силуанов также отметил, что прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, при этом семьи с детьми окажутся в выигрыше.

По его словам, также налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий. При этом дополнительные средства, который получит бюджет, должны быть направлены на решение «важнейших проблем», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:НалогиНДФЛГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры