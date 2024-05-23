Володин: Прогрессивная налоговая шкала не затронет участников СВО

Силуанов также отметил, что прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, при этом семьи с детьми окажутся в выигрыше.

По его словам, также налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий. При этом дополнительные средства, который получит бюджет, должны быть направлены на решение «важнейших проблем», передает «Радиоточка НСН».

