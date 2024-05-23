Володин: Прогрессивная налоговая шкала не затронет участников СВО
Прогрессивная налоговая шкала не затронет участников СВО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях по совершенствованию налоговой системы.
С ним согласился министр финансов Антон Силуанов, который заявил, что Минфин поддерживает сохранение для участников спецоперации плоской шкалы НДФЛ.
Силуанов также отметил, что прогрессивная шкала НДФЛ не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами, при этом семьи с детьми окажутся в выигрыше.
По его словам, также налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий. При этом дополнительные средства, который получит бюджет, должны быть направлены на решение «важнейших проблем», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru