Володин: Калининград больше других регионов пострадал от санкций
Госдума представит правительству предложения по поддержке Калининграда, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
Он отметил, что Калининградская область больше других регионов пострадала от санкций, учитывая, что порядка 40% товарооборота региона приходится на морские перевозки. Также Володин заметил наличие «недружественных стран у границы региона».
Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил, что мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка. Глава государства отметил, что на этом фоне наоборот расширись возможности для российских компаний. Он призвал помочь отечественным производителям «раскрутиться».
До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии Форума регионов России и Белоруссии сказал, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения «иммунитета к негативному воздействию санкций». Как отметил российский лидер, два государства стараются обеспечить устойчивость своих экономик, передает «Радиоточка НСН».
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