Володин: Калининград больше других регионов пострадал от санкций

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил, что мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка. Глава государства отметил, что на этом фоне наоборот расширись возможности для российских компаний. Он призвал помочь отечественным производителям «раскрутиться».

До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии Форума регионов России и Белоруссии сказал, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения «иммунитета к негативному воздействию санкций». Как отметил российский лидер, два государства стараются обеспечить устойчивость своих экономик, передает «Радиоточка НСН».



