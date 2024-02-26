Volkswagen прекратил проводить в РФ отзывные кампании по браку в автомобилях

Немецкий автоконцерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей с недостатками, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на компанию «АГР», которая после приобретения завода-изготовителя в Калуге и официального дистрибьютора стала правопреемником бизнеса Volkswagen в России.

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В пресс-службе «АГР» отметили, что при получении информации о возможном несоответствии продукции требованиям безопасности представители компании исполняют все обязательства, предписанные законодательством о техническом регулировании.

Несмотря на официальное ограничение доступа к сервисным программам концернов Volkswagen и BMW, российские автодилеры получили доступ к необходимому программному обеспечению, заявил ранее управляющий директор бренда Audi ГК «Автодом» Алексей Кирдяшов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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