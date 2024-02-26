Volkswagen прекратил проводить в РФ отзывные кампании по браку в автомобилях
Немецкий автоконцерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей с недостатками, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на компанию «АГР», которая после приобретения завода-изготовителя в Калуге и официального дистрибьютора стала правопреемником бизнеса Volkswagen в России.
В пресс-службе «АГР» отметили, что при получении информации о возможном несоответствии продукции требованиям безопасности представители компании исполняют все обязательства, предписанные законодательством о техническом регулировании.
Несмотря на официальное ограничение доступа к сервисным программам концернов Volkswagen и BMW, российские автодилеры получили доступ к необходимому программному обеспечению, заявил ранее управляющий директор бренда Audi ГК «Автодом» Алексей Кирдяшов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов
- Тренер назвала четыре упражнения для ежедневных тренировок
- В России предложили обрабатывать корма животных газом
- Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд
- Volkswagen прекратил проводить в РФ отзывные кампании по браку в автомобилях
- Число россиян с вредными привычками снизилось на 10%
- СМИ: Депутатов обязали пройти ПЦР-тест перед посланием Путина
- Фермеры Литвы отказались блокировать транспортировку украинского зерна
- Депутат Рады: К закону о мобилизации подали больше четырех тысяч правок
- У Qiwi-банка достаточно активов для выплат всем кредиторам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru