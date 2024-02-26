Volkswagen прекратил проводить в РФ отзывные кампании по браку в автомобилях

В пресс-службе «АГР» отметили, что при получении информации о возможном несоответствии продукции требованиям безопасности представители компании исполняют все обязательства, предписанные законодательством о техническом регулировании.

Несмотря на официальное ограничение доступа к сервисным программам концернов Volkswagen и BMW, российские автодилеры получили доступ к необходимому программному обеспечению, заявил ранее управляющий директор бренда Audi ГК «Автодом» Алексей Кирдяшов, передает «Радиоточка НСН».

