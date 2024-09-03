Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум

ВЭФ проходит на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», пишет «Свободная пресса».

В первый день запланирован ряд мероприятий, в том числе деловые, а также международный форум «День сокола», который пройдет во второй раз.

На площадке начали работу стенды министерств и различных ведомств, в том числе Минвостокразвития, Минпромторга, Минобрнауки, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры. Кроме того, на ВЭФ заработали стенды крупнейших корпораций страны.

Форум во Владивостоке завершится 6 сентября.

