Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум
Восточный экономический форум (ВЭФ-2024) открылся во Владивостоке, сообщает РИА Новости.
ВЭФ проходит на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности», пишет «Свободная пресса».
В первый день запланирован ряд мероприятий, в том числе деловые, а также международный форум «День сокола», который пройдет во второй раз.
На площадке начали работу стенды министерств и различных ведомств, в том числе Минвостокразвития, Минпромторга, Минобрнауки, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры. Кроме того, на ВЭФ заработали стенды крупнейших корпораций страны.
Форум во Владивостоке завершится 6 сентября.
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