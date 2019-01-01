Внутрисетевой и национальный роуминг отменены в России с 1 июня 2019 года.
Внутрисетевой и национальный роуминг отменены в России с 1 июня 2019 года.
Закон об отмене национального роуминга президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2018 года. А в конце мая 2019 года постановление председателя правительства страны Дмитрия Медведева закрепило отмену внутрисетевого роуминга.
Отсутствие платы абонентов за входящие звонки на всей стране, включая Крым и Севастополь, также утверждено на законодательном уровне с 1 июня 2019 года, напоминает RT.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал, как мобильные операторы смогут зафиксировать тарифы для крымчан без их роста после отмены роуминга.
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