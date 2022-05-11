Внутренний долг Японии побил исторический рекорд
Размер внутреннего долга Японии достиг новой исторической отметки и превысил 1200 трлн иен. Об этом сообщает Yomiuri, ссылаясь на Министерство финансов страны.
Государственный долг Японии складывается из суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг, временных заимствований, пишет RT. К концу 2021 финансового года (31 марта 2022-го) совокупный госдолг Японии составляет 1241,3 трлн иен (более $9,5 трлн).
При этом размер «долгосрочного долга», который необходимо будет вернуть из собираемых налогов, впервые в истории превысил 1000 трлн иен и составил 1017 трлн иен ($7,82 трлн).
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