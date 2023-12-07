Путин назвал уровень дефицита федерального бюджета

Путин добавил, что в случае консолидированного бюджета можно говорить, что размер профицита составил 837 млрд рублей. По словам главы государства, впервые за долгое время получилось профинансировать дефицит за счет внутренних ресурсов.

Путин подчеркнул, что западные портфельные инвесторы из-за этого не смогли получить прибыль на российским рынке. Президент отметил, что они сделали это под давлением своих правительств.

Планировалось, что дефицит федерального бюджета составит 2% от ВВП. Если в начале года он увеличивался с значительным опережением графика, то с середины лета темпы его роста начали снижаться. Это совпало с ослаблением рубля в полтора раза с начала года.

Ранее экономисты спрогнозировали рост инфляции до 7,6% по итогам 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

