Внешний долг России сократился до рекордного уровня
13 июля 202317:17
Внешний долг России снизился до рекордных 347,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Центробанка.
Отмечается, что это минимальный показатель с 2006 года. С начала текущего года долг уменьшился на 33 миллиарда долларов, то есть на 8,7%.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала США «страной-банкротом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru