Внешний долг России сократился до рекордного уровня

Внешний долг России снизился до рекордных 347,7 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Центробанка.

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Отмечается, что это минимальный показатель с 2006 года. С начала текущего года долг уменьшился на 33 миллиарда долларов, то есть на 8,7%.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала США «страной-банкротом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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