Внешний долг России сократился более чем на 30 млрд долларов
Внешний долг России с начала 2020 года сократился на 30,3 миллиарда долларов, сообщили в Центробанке.
По данным регулятора, внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 461,2 миллиарда долларов США. С начала года размер внешней задолженности страны сократился на 30,3 миллиарда долларов. Основная причина - уменьшение задолженности органов госуправления и прочих секторов «преимущественно вследствие валютной переоценки».
Ранее в ЦБ РФ рассказали, что международные резервы России по состоянию на 14 августа снизились до 590,2 миллиарда долларов. Сокращение произошло в основном из-за снижения цен на золото и переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления американской валюты, сообщают «Известия».
Эксперты Высшей школы экономики считают, что повторение дефолта 1998 года, когда Россия не смогла выплачивать внутренние и внешние долги, вряд ли возможно в ближайшие годы.
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