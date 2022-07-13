Внешний долг России снизился почти на два процента
Внешний долг России с начала 2022 года снизился на 9,2 млрд долларов или на 1,9%, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
В сообщении говорится, что по состоянию на 1 июля 2022 года он составил 472,8 млрд долларов.
«Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов», — отметили в пресс-службе.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что в настоящий момент регулятор наблюдает признаки стабилизации экономики страны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru