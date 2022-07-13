Внешний долг России снизился почти на два процента

Внешний долг России с начала 2022 года снизился на 9,2 млрд долларов или на 1,9%, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

В Центробанке заявили об отсутствии предпосылок для дефляции

В сообщении говорится, что по состоянию на 1 июля 2022 года он составил 472,8 млрд долларов.

«Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов», — отметили в пресс-службе.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что в настоящий момент регулятор наблюдает признаки стабилизации экономики страны, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:РоссияДолгиЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры