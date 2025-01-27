Внешний долг РФ упал ниже $2 тысяч на душу населения впервые с 2005 года

Внешний долг России на душу населения по итогам 2024 года опустился ниже $2 тысяч впервые с 2005 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на расчеты на основе данных Банка России.

Для расчетов применялась оценка Росстатом численности населения на 1 января прошлого года. В ней не учитывается статистика по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

По данным агентства, задолженность перед нерезидентами на одного человека в РФ сокращается уже несколько лет. Так, в 2019 году этот показатель составлял $3349, в 2023-м — $2175.

По итогам минувшего года внешние обязательства снизились до $1987 на душу населения. За год этот показатель упал на 8,7%, до минимума с 2005 года. Тогда внешний долг на душу населения составлял $1802.

Ранее в РФ был принят закон о федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026-2027 годов, в котором предел государственного внешнего долга определили на уровне $61,1 млрд на начало 2026 года, $59,2 млрд — на 2027-й, $56,5 млрд — на 2028-й, напоминает Ura.ru.

