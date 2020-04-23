Вместо цен на бензин сократят предложение
Аналитик компании Virgin Group в беседе с НСН объяснил, почему, несмотря на падение спроса, ждать значительного снижения цены на бензин не стоит.
Спрос на бензин в России снизился на 40-50%, заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе выступленияв Госдуме. Также снизился спрос на авиационное и дизельное топливо. По словам Новака, в соответствии с соглашением ОПЕК + российские нефтедобытчики с 1 мая по 1 июля снизят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.
Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН высказал мнение, что ждать значительного снижения цены на бензин не стоит.
«Сейчас, судя по всему, предпринимаются шаги, чтобы стабилизировать рынок. Основная опасность заключалась в том, что могло возникнуть перепроизводство, то есть избыточное предложение. Сейчас НПЗ постепенно сокращают производство нефтепродуктов, поскольку внутренний спрос достаточно серьезно просел, в больших городах от 30% до 40%, в некоторых случаях - больше 50%. Было предложено снижение нормативов продажи нефтепродуктов на бирже, чтобы сократить предложение и не допустить падения оптовой цены. Хотят заморозить цены на текущем уровне. Заявление главы Минэнерго рынок получил, ждать какого-то снижения теперь не приходится. Снижение спроса компенсируют сокращением предложения. Выглядит это так», - сказал эксперт.
Ранее Андрей Гордеев в беседе с НСН указывал, что у АЗС высокая маржинальность, поэтому операторы АЗС могут позволить себе существенное снижение розничных цен на топливо.
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