Вместо цен на бензин сократят предложение

Спрос на бензин в России снизился на 40-50%, заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе выступленияв Госдуме. Также снизился спрос на авиационное и дизельное топливо. По словам Новака, в соответствии с соглашением ОПЕК + российские нефтедобытчики с 1 мая по 1 июля снизят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН высказал мнение, что ждать значительного снижения цены на бензин не стоит.