Минэнерго отказало в снижении цен на бензин на фоне падения спроса

Розничные продажи бензина в России на автозаправочных станциях сократились на 40-50%, дизельного топлива - на 30%. Такую статистику привёл министр энергетики Александр Новак на встрече с депутатами Государственной думы, передает ОТР.

Потребление авиакеросина сократилось на 50-60% в условиях прекращения значительного числа полётов из-за коронавируса. При этом Новак выступил против снижения цен на бензин для конечного потребителя даже в условиях эпидемических ограничений.

В оптовом сегменте бензин с начала текущего года подешевел на 3%, дизтопливо – на 4%. При этом цены на топливо в России стабильны, несмотря на колебания на мировом рынке, благодаря отечественной налоговой системе.

Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом так называемого демпфера. Его суть заключается в том, что при высоких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот должны платить государству сверхприбыли.

