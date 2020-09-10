Власти запретили непродуктовым магазинам работать во вторую волну COVID-19
Роспотребнадзор отверг предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о новом порядке работы непродовольственной розницы в случае прихода второй волны коронавируса COVID-19 и возвращения ограничений.
Как пишут «Известия», АКИТ обратилась к властям ещё в июле, предложив не закрывать непродовольственные магазины в карантин, а разрешить им работать с соблюдением санитарных норм. Также шла речь о замене контроля по площади торгового зала на контроль по плотности посетителей.
Роспотребнадзор, однако, не захотел менять действовавшие в первую волну коронавируса правила. Тогда непродовольственные магазины были закрыты и, по подсчётам Ассоциации компаний розничной торговли, потеряли от 50% до 90% оборота.
Решение о постепенном снятии ограничений принимают власти регионов, но порядок регламентирует Роспотребнадзор. Сначала возобновляют работу магазины с меньшей площадью, затем – остальные.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал не ждать вторую волну коронавируса, а работать над снижением роста заболеваемости, то есть над предотвращение повторного всплеска, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru