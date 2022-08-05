Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в «Сахалине-2»

Правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отметил Хагиуда, «Сахалин-2» важен с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией, пишет «Свободная пресса».

«Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта – российской компании», — рассказал министр.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании нового оператора «Сахалина-2», компании ООО «Сахалинская энергия», напоминает Газета.ру. Предприятие будет зарегистрировано в Южно-Сахалинске.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаСахалинЯпония
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