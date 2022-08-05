Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в «Сахалине-2»

Российские силовики обезвредили в Херсоне ячейку украинских диверсантов В Киеве уверены в том, что Европа искусственно задерживает оказание Украине маркофинансовой помощи СМИ: Вашингтон нарушает положения международного договора о нераспространении ядерного оружия Болгария опасается платить за российский газ в рублях